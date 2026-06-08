4月24日に公開された映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』。公開とともに、ファンが映画館に足を運び、公開から約1か月半が経過した現在、累計興行収入は71億円を突破。今年公開された洋画作品でトップの記録を叩き出している。【写真】定価の5倍で値付け…公開されたヨッシーチャームの“買取表”ヨッシーアクセを店舗が買取本作の見どころのひとつとして挙げられるのが、主人公のマリオと行動をともにする“ヨ