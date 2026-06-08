専門家によると女性は謝る必要のないときでも謝ることが多いという/Illustration by Leah Abucayan/CNN（CNN）米ジョージア州に住む営業職のガブリエラ・クライアンさん（23）は、職場で同僚に頼まれて買ったコーヒーの種類が間違っていたからと謝ったことがある。実際はコーヒーショップのミスだった。「本当は自分のせいではない時も、よく『ごめんなさい』と言っている気がする」と、クライアンさんは言う。くだらない質問だっ