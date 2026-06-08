news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「“顔にスプレー”女子中学生逮捕60代女性が襲われる」についてお伝えします。◇◇◇6日、埼玉県・春日部市の路上で帰宅中の60代女性が襲われる事件が発生しました。通報があったのは、午後10時半すぎ。「突然スプレーをかけられた」警察によりますと、60代の女性は、突然、うしろから来た少女にカバンを奪われそうになったといいます。女性が抵抗すると顔にスプレーをかけられ