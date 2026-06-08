何もない場所なのに、ふとつまずいてしまった…。そんな経験が増えたと感じることはありませんか？40代以降は筋力やバランス感覚の変化だけでなく、日常生活の中で体を大きく動かす機会が減ることで、歩き方にも変化が現れやすくなります。そこで今回は、40代・50代が見直したい歩き方の習慣について解説します。歩幅が小さくなっていない？デスクワーク中心の生活では、股関節を大きく動かす機会が減りやすくなります。その結果、