7回無失点で渡米後最多奪三振…自己最速の161.9キロをマーク【MLB】ドジャース 1ー0 エンゼルス（日本時間6日・ロサンゼルス）ドジャースの佐々木朗希投手が5日（日本時間6日）、本拠地でのエンゼルス戦に先発登板し、7回2安打10奪三振無失点というピッチングを披露した。渡米後最速となる100.6マイル（約161.9キロ）の直球やキレのある変化球を武器に相手打線を沈黙。ファンは大絶賛だった。シーズン序盤には米メディアや一部フ