サウジアラビアで井上尚弥VSピカソ

ボクシングの世界スーパーバンタム級（122ポンド、55.34キロ以下）4団体統一王者・井上尚弥（大橋）が27日、サウジアラビアの首都リヤドのモハメド・アブドゥ・アリーナで、WBC世界同級2位アラン・ピカソ（メキシコ）を3-0の判定で破り、防衛に成功した。試合前には、井上が思わず「コイツ追い出して」と怒りをあらわにした場面が、日本人ファンの間で話題となっている。

決戦前、左手のバンテージを巻き終えた井上に、まさかの注意が入った。英大手プロモート企業のマッチルーム社の公式Xが舞台裏の映像を公開。敵陣営も見守る中、男性から「聞いてくれ。単純なことだ。ルールはバンテージを3本、ガーゼ、テープで仕上げる。それだけだ」と指摘されていた。

井上の父・真吾トレーナーは「ミーティング通りやっている」と抗議したが通らず、井上はバンテージをほどいて巻き直した。後ろで見ていた大橋会長も、困惑の表情を浮かべるしかなかった。ピカソ陣営からの抗議もあり、井上は要領を得ない指示と、何度も続くやり直しにうんざりした表情。ついには「コイツ追い出してください」と珍しくイライラを表に出している。日本のファンからもXに困惑の声が並んだ。

「これはひどいな。尚弥チャンピオンへのリスペクトもなければ、ボクシングに対するリスペクトもないわ」

「井上尚弥の試合前ってこういう輩いるよな…」

「5回も4団体統一チャンピオンを防衛してる人に対して失礼極まりない」

「あまりにもなめすぎ」

「試合前の選手刺激するのありえん」

「見てるだけの俺でさえイライラした」

「このやり方はクソダサい行為」

「尚弥選手が本気で怒るとか珍しいな」

バンテージへの謎のいちゃもんも、ゴングが鳴れば関係なし。井上はKO勝ちとはならず「正直、悔しいですよ」と反省も口にしたが、完勝を収めた。



（THE ANSWER編集部）