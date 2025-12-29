意外と知らないネコの能力、飼い主の帰宅予知は「鍵の音」でバレていた？
ヤマトグループ 公式チャンネルがYouTubeで「ネコはどうやって飼い主の帰宅を予知しているの！？【検証】」と題した動画を公開。「うちのネコは、まるで帰宅を予知しているかのように玄関で出迎えてくれる」という視聴者からの疑問に答えるべく、大規模な検証実験を行った。
動画ではまず、この不思議な現象を解明するため、飼い主の帰宅時に出迎え行動が見られるという30世帯にペットカメラを設置。帰宅時のネコの様子を観察する実験の概要が説明された。複数の家庭での検証映像では、飼い主が玄関のドアに鍵を差し込み、回した瞬間にネコがハッと気づき、玄関に向かう様子が捉えられている。
さらに、この予知能力の正体に迫るため、追加実験も実施。飼い主そっくりに変装した他人が帰宅する「認知テスト」や、飼い主が念を送るだけで帰宅する「念能力テスト」では、ネコたちに出迎え行動は見られなかった。一方で、自転車の音など、飼い主の帰宅を特定できる「音」には明確に反応することが確認された。
これらの検証から、動画は「ネコは飼い主の帰宅を鍵の音で察知している説が濃厚」と結論付けている。超能力や第六感ではなく、人間の数倍ともいわれる優れた聴覚で、飼い主の足音や自転車の音、そして決定打となる「鍵を開ける特有の音」を聞き分け、帰宅を判断しているという。ネコの持つ驚くべき能力の一端が、科学的なアプローチによって解明された。
