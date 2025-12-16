俳優の北川景子（39）が15日、Xを更新。報知映画賞の表彰式での最新ショットを公開すると、心配の声が寄せられている。

【映像】「痩せたかんじ？」心配が寄せられた北川景子の姿（アップあり）

2025年11月14日、Xで「『未来』『ナイトフラワー』『あなたを奪ったその日から』『ばけばけ』の順で昨年の秋から1年以上やつれてるor貧しくて食べられない母親をやってます…そんな訳でずっと痩せてます ばけばけ終わったら色々食べよう〜」と役作りについて明かしていた北川。

最新ショットに心配の声「肩幅へってる」「お体にはお気をつけて！」

12月15日の更新では、「第50回報知映画賞」の表彰式でのドレス姿をアップしている。

「私は映画『ナイトフラワー』で主演女優賞を頂きました。森田望智（29）と一緒に受賞できたこと、とても嬉しかったです！」

北川の報告にファンから、「景子ちゃんの受賞が本当にうれしいです」「お体にはお気をつけて！これからも応援しております！」「痩せたかんじ？」「なんか？肩幅、へってるっ‼」など、喜びや心配といった様々な声が寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）