女優の北川景子が３日放送の「突然ですが占ってもいいですか？」（フジテレビ系）に出演し、夫ＤＡＩＧＯとの夫婦関係を明かした。北川は２０１６年にＤＡＩＧＯと結婚し、２児をもうけた。現在は５歳の長女と２歳の長男を育てている。１週間単位で食事の献立を立てるという北川だが「夫も料理が好きだから２人で食育みたいな感じで頑張ってます」と仲睦まじい様子。ＤＡＩＧＯとの結婚の決め手について「私がずっと飼っていた