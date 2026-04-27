2児の母で俳優の北川景子（39）が26日、自身のインスタグラムを更新し、5つ目となる新作の手作りぬいぐるみを公開。これまでに作ったぬいぐるみを“ズラリ”と並べた圧巻のショットを披露した。【写真】「可愛い!!どんどん増えてきましたね」「全員集合でさらに癒されます」ズラリと並んだ北川景子の手作りぬいぐるみ長女（5）の入園グッズ作りを機に2024年秋、久しぶりにミシンに触れ、再びハンドメイドに“沼った”北川。自