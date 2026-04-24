俳優の北川景子（39）が公開した“雰囲気一変”の最新ショットに、「びっくりしました！」「かわいい！美しい！」など、さまざまな反響が寄せられている。【映像】北川景子、子どもの写る写真＆最新ショット（複数カット）2016年1月に、歌手でタレントのDAIGO（48）と結婚し、5歳の長女と2歳の長男、2人の子どもを育てている北川。SNSでは夫婦そろって家族の様子を紹介しており、DAIGOが投稿した北海道旅行中の親子ショットに