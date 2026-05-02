俳優の北川景子さんは5月2日、自身のX（旧Twitter）を更新。圧巻スタイルが際立つドレス姿を披露しました。【写真】北川景子、ショートヘア＆赤ドレス姿「神々しいまでのスタイルの良さ」北川さんは「映画『未来』チームで横浜国際映画祭出席しました ありがとうございました！」とつづり、2枚の写真を投稿。ショートヘアスタイルでボディラインとデコルテが際立つ深紅のロングドレス姿を披露しています。この投稿にコメントでは「