女優北川景子（39）が、3日放送のフジテレビ系「突然ですが占ってもいいですか？」（日曜深夜0時55分）に出演。黒島結菜（29）とともに出演し「結婚にこだわっていない」と占われた。占師の彌彌子さんは、北川について「結婚っていうよりも家族を持ちたかった。“家庭を持ちたかった”っていう感じ。だから旦那さんも、家族を大事にしてくれそうだなっていう基準で選んだんじゃないかな」と占った。北川は夫のDAIGO（47）について