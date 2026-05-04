女優の北川景子が３日放送の「突然ですが占ってもいいですか？」（フジテレビ系）に出演した。北川は２０１６年にＤＡＩＧＯと結婚し、２児をもうけた。占い師から「もうひとりの自分を創るのがうまい。家の顔と仕事の顔、両局面を持っている」と占われた北川は「結婚してからは母親の時と仕事の時は違う。家ではすごく怖い。一歩外に出ると北川景子なんだなって。芸名ではあるんで、今は。元々、本名ではあるんだけど」と使い