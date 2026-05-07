きせかえ顔文字キーボードアプリ「Ｓｉｍｅｊｉ」を提供するバイドゥ株式会社が７日、ユーザーへアプリ上でアンケート調査を実施し、「Ｚ世代が選ぶ！！『お母さんにしたい有名人ＴＯＰ１０』」を発表。１位に女優の天海祐希（５８）が輝いた。母の日のシーズンに合わせ、「理想のお母さん像」をテーマにアンケート調査を実施。ユーザーが思い描く「理想のお母さん」について、自由記述形式でリアルな声を募集し、Ｚ世代が憧れ