第４回横浜国際映画祭のレッドカーペット＆船上パーティーが２日、横浜市内で開催され、アンバサダーの佐藤浩市、竹中直人、唐沢寿明、北村匠海北川景子黒島結菜、宮沢りえ、窪塚洋介、ＳＵＰＥＲＥＩＧＨＴの丸山隆平、キングコングの西野亮廣リン・チーリンジョニー・トー監督らが出席した。映画「未来」（８日公開）からは黒島結菜、山粼七海、北川景子瀬々敬久監督が登場した。北川はワンショルダーの