【モデルプレス＝2026/04/23】女優の北川景子が4月23日、都内で行われた映画「未来」（5月8日公開）の公開直前プレミアムトークイベントに女優の黒島結菜、メガホンをとった瀬々敬久監督、原作者の湊かなえ氏とともに出席。デビュー当時に両親からかけられた言葉を明かした。【写真】北川景子、傷だらけの姿◆北川景子、デビュー当時を振り返る映画の内容にちなみ、これまでの人生で「苦しい時期に救われた言葉」を聞かれると、北