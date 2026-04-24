２３日のイベントに出席した北川景子（左から２番目）デイリースポーツ

北川景子様が髪切ってる！二度見レベルの最強ショートボブ姿に大反響

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 北川景子が23日、都内で開かれた映画「未来」のイベントに出席した
  • 明るい笑顔に、美白のショート髪が美しさを際立たせていたという
  • 北川景子様が髪切ってらした」「朝から二度見した」とネット上で大反響に
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