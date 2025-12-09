年収950万円の男性「ゆるい職場」への葛藤「現職のレベルが低い。50％の力で仕事をこなせる」

激務に追われる人からすれば、「ゆるい職場」は天国のようなものだが、実際に働く人はどう感じているのだろうか。投稿を寄せた神奈川県の40代男性（営業／年収950万円）は、2年前に現在の会社に転職した。高年収のエリートだと言えるが、職場のレベルの低さに辟易しているという。

「現職の会社のレベルが低く、50％の力で仕事をこなすことができます」

全力で働かずとも高給が得られるのだから、一見すると羨ましい立場にも見える。しかし、男性は男性なりの葛藤があるようだ。（文：長田コウ）

「恥ずかしいくらい事務レベルが低い」

「レベルの低さにストレスを感じることがあり、このままこの会社にいてよいか毎日考えています」

自身のキャリアを考えたとき、成長のない環境に身を置き続けることに不安を感じるのだろう。しかし、男性が退職に踏み切れないのにも理由がある。

「その一方、毎日定時であがれるので私生活は充実してます」

この好条件を手放してまで、あえて厳しい環境に飛び込むべきか否か……。男性の心は揺れ動いているようだ。

大阪府の40代女性（事務・管理／年収450万円）の職場も、別の意味で「ゆるい」ようだ。職場環境について「恥ずかしいくらい事務レベルが低い」と嘆いている。

「ビジネス会話ができない。1日中仕事と関係のない話をしている（誰かが聞いてあげている）。ずっとお菓子を食べている」

まるで学校の休み時間のような雰囲気だ。真面目に働きたい女性にとっては、居心地が悪いだろう。

「上記のような人でもずっと居座っている会社なのでゆるゆるです」

緊張感のない職場は、楽な反面、真剣に取り組む人の意欲を削ぐ。投稿を寄せてくれた2人が納得して働けることを願うばかりだ。