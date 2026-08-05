キャリコネニュース
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月90時間の残業と「死ね」の暴言…退職を伝えると「そんなくだらないことで辞めるなんて」→10年後、会社は倒産
劣悪な労働環境やパワハラに耐えかねて退職を決意したとき、上司から信じられない言葉を投げかけられることがある。「『俺だってやめたいのに、そんな…
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友人に200万円貸した結果 「マンション売れたらすぐに返す」と言われるも20年間踏み倒され続ける→絶縁
自分は友人だと思っている相手でも、金銭トラブルをきっかけに相手の本音を知ってしまうことがある。投稿を寄せた60代男性は、約40年前の大学時代のト…
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店長から3か月「ガン無視」喰らった女性、監視カメラの「暴言2時間、自転車破壊」の証拠で反撃 → 店長はクビ、その後店も潰れる
問題上司から職場いじめのターゲットにされるも、監視カメラに残っていた証拠で反撃した――。投稿を寄せた東京都の50代女性は、飲食店でパートとして…
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激務なのに「交通費は一律1日300円」「ボーナスも年1回3万5000円」 36時間勤務にも疲弊して辞めた女性「3年以上続いている人はいないらしい」
長時間労働でしかも待遇が悪い、となれば早めに辞めるしかない。投稿を寄せた三重県の50代女性（医療・福祉・介護／年収750万円）は、「以前の職場の…
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「クビにして下さって結構です」ゲームのディレクターを引き受けて地獄を見た男性 Pに罵倒されメンタル崩壊、自宅にも押しかけられた「恐ろしい経験」
社内の責任押し付けやハラスメントで、その後の人生にも影響を及ぼすレベルのダメージを負ってしまうことがある。投稿を寄せた東京都の60代男性が、か…
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年間300冊読む男性に「読書は時間の無駄」と上司が暴言→ 後日、資料を誤読した上司に「時間の無駄ですもんね！」と皮肉を放つ
酒の席での説教ほど不毛なものはないが、部下の趣味や習慣を真っ向から否定してくる上司は嫌われても仕方ない。投稿を寄せた30代男性は、ある病院で働…
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夏のボーナス、昨年ゼロ→「今年は転職して50万円」だった50代男性 「今までの働きは一体何だったんだ…」という人も
夏のボーナスが支給され、悲喜こもごもの声が寄せられている。なかには、思い切って働く環境を変えただけでボーナスはここまで変わるのか、と実感した…
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「完全年功序列」の会社で“やる気崩壊“ 仕事中に犬の散歩、客が来ても無視する異常事態で「若い社員が毎年辞めていきます」
極端に"年功序列"の会社では、真面目に働くのが馬鹿らしくなってしまうようだ。投稿を寄せた30代女性（事務・管理）が現在勤めている会社はまさに「完…
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自分の誕生日にケーキを買いに行った50代女性、店員に「お祝いしてくれる人いないんですか？」と言われて絶句
お気に入りのお店で、店員から不快になる一言を言われたらどうだろうか。少なくとも、また行きたいとは思わないだろう。投稿を寄せた静岡県の50代女性…
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都内で危険な“ぶつかりお姉さん”に遭遇、「何か重くて固そうなもの」が入ってそうなバッグで体当たり 「おぞましい人種」と語る40代男性
街中で意図的に体当たりしてくる“ぶつかりおじさん”。迷惑極まりないが、こういう人は男性だけでなく女性にもいるようだ。投稿を寄せた東京都の40代…
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夏ボーナス「手取り8000円ちょっと」の女性 国会議員の賞与に怒り「何の成果もあげていないのに、なんなら寝ているのに」
夏のボーナス支給時期になると、大手企業の支給額が「平均〇〇万円」などと華やかに報じられる。だがもちろん、誰もがその恩恵を受けているわけではな…
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部署異動するから「時給下げます」その結果 →「全員が一気に退職しました」 会社がパニックに陥った話
会社の都合で突然部署異動され、不当に減給までされたら堪ったものではない。投稿を寄せた愛知県の50代女性（専業主婦）は、とある施設でパート勤務し…
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子どものランドセルが重くて可哀そうだから“必要な教材は先生が家に取りに来て”と要求する保護者 担任が断ると校長室まで乗り込む事態に
学校現場では、時として思いもよらない保護者からのクレームに直面することがある。投稿を寄せた40代男性は、小学校教員として1年生の担任をしていた…
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面接官に「男の人が欲しいんだよね」と言われた30代女性、辞退の連絡すら「電話するお金と時間ももったいなかった」
面接の場で、いきなり露骨に男女差別されたら誰だって困惑する。投稿を寄せた佐賀県の30代女性（事務・管理／年収450万円）は、10年ほど前に中途採用…
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ヒラ社員なのに「課長クラスの仕事」を背負わされて疲弊する40代男性 働かない上司を見て気づいた「残酷な事実」
上司が本来の責任を果たさない姿を見ると、自分のモチベーションも失せてくる。（文：金森マリ乃）投稿を寄せた40代男性（事務・管理）は職場で品質管…
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39.8度でも「インフルくらいで休まないよな？」と店長が出勤強要 → 無理して売上一番になると「ずっとインフルでいいんじゃないか？」と言われて激怒した男性
インフルエンザなのに無理やり出勤させる、というだけでも酷い話だが、その後、39.8度の高熱に苦しみながら接客を続けた男性に、店長は耳を疑うような…
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夏のボーナス「120万→130万円」に増額するも「妻は自分の2倍もらっている」と語る年収850万円の30代男性
物価高が続くなか、気になる夏のボーナス支給額。評価や業績によって明暗が分かれるものだが、見事に支給額がアップして、いい夏を迎えた人たちもいる…
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世帯年収1150万の50代男性、食費は夫婦二人で外食込み「10万円程度」 住宅ローンもすでに終了
世帯年収が1000万円を超えると、生活はどれくらい変わるのだろうか。住宅ローンや子育てという大きな負担を終えた世帯は、確かなゆとりを手にしている…
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引越し当日、賃貸の部屋がカビだらけだった30代男性、妻が「両親についている弁護士に相談しますね」と反撃した結果
引越しは何かとトラブルが起こりがちだが、新居の扉を開けたら部屋がカビだらけだったら――。「妻と2人で『ここの部屋はもう使えないね』と漏らして…
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1万円を出した初老男性客、店員の「9500円をご確認ください」に激怒「確認するのはお前の仕事だろ!」→妻には頭が上がらず大人しくなる
接客の現場では、思いもよらない理由で理不尽に怒らることがある。投稿を寄せた北海道の50代女性（営業）は、かつてパン屋で働いていた際のエピソード…