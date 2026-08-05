年間300冊読む男性に「読書は時間の無駄」と上司が暴言→ 後日、資料を誤読した上司に「時間の無駄ですもんね！」と皮肉を放つ

酒の席での説教ほど不毛なものはないが、部下の趣味や習慣を真っ向から否定してくる上司は嫌われても仕方ない。投稿を寄せた30代男性は、ある病院で働…