¹â»ÔÁíÍý¤Ï11Æü½°µÄ±¡Í½»»°Ñ°÷²ñ¤ÇÇä½ÕËÉ»ßË¡¤ò¤á¤°¤ê¡¢ÌîÅÞÂ¦¤Îµá¤á¤Ë±þ¤¸¡¢¤½¤Î¾ì¤ÇÇã½ÕÂ¦¤ÎÈ³Â§¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤è¤¦Ê¿¸ýË¡Ì³Âç¿Ã¤Ë»Ø¼¨¤¹¤ë°ÛÎã¤Îü¥¥¹¥Ô¡¼¥ÉÂÐ±þü¥¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿
Í»Ö¤Î²ñ¡¡½ïÊýÎÓÂÀÏº ½°±¡µÄ°÷
¡Ö¶ñÂÎÅª¤ËÇä½Õ¤ÎÁê¼êÊý¤òÈ³¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¡Æ¤¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤¼¤Ò¡¢¸å¤í¤Ë¤ª¤é¤ì¤ëÊ¿¸ýË¡Ì³Âç¿Ã¤Ë»Ø¼¨¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£¤Ï¤¤¤«¡¢¥¤¥¨¥¹¤ÇÅúÊÛ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¹â»ÔÁíÍý
¡Ö¤Ï¤¤¤«¡¢¥¤¥¨¥¹¤Ç¤¹¤«¡ÄÇä½Õ¤ÎÁê¼êÊý¤ËÂÐ¤¹¤ë½èÈ³¤ÎÉ¬Í×À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Çã½Õ¤Ë·¸¤ëµ¬À©¤Îºß¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉ¬Í×¤Ê¸¡Æ¤¤ò¹Ô¤¦¤³¤ÈË¡Ì³Âç¿Ã¤Ë»Ø¼¨¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×
Ê¿¸ýÍÎ Ë¡Ì³Âç¿Ã
¡Ö¤¿¤À¤¤¤ÞÁíÍý¤«¤é»Ø¼¨¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤È¤ª¤ê¡¢Çä½ÕËÉ»ßË¡¤ò½ê´É¤¹¤ëË¡Ì³¾Ê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¶á»þ¤Î¼Ò²ñ¾ðÀª¤Ê¤É¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿ÇäÇã½Õ¤Ë·¸¤ëµ¬À©¤Îºß¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉ¬Í×¤Ê¸¡Æ¤¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×
Í»Ö¤Î²ñ¤Î½ïÊý½°±¡µÄ°÷¤Ï11Æü¡¢½°µÄ±¡Í½»»°Ñ°÷²ñ¤Ç¡¢Çä½ÕËÉ»ßË¡¤ò¤á¤°¤ê¹â»ÔÁíÍý¤ËÇã¤¤¼êÂ¦¤Ø¤ÎÈ³Â§¤Î¸¡Æ¤¤òÊ¿¸ýË¡Ì³Âç¿Ã¤Ë»Ø¼¨¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤¹¤ë¤È¹â»ÔÁíÍý¤Ï¡¢¤½¤Î¾ì¤ÇÊ¿¸ýË¡Ì³Âç¿Ã¤Ë¸¡Æ¤¤ò»Ø¼¨¤¹¤ë°ÛÎã¤Î¡È¥¹¥Ô¡¼¥ÉÂÐ±þ¡É¤ò¸«¤»¡¢Ê¿¸ýÂç¿Ã¤Ï¡ÖÇäÇã½Õ¤Ë·¸¤ëµ¬À©¤Îºß¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉ¬Í×¤Ê¸¡Æ¤¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦¡×¤ÈÅúÊÛ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
