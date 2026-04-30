〈高市陣営が対立候補への“中傷動画”を投稿していた《総裁選の期間中に…小泉氏に「無能」、林氏に「アウト」》〉から続く今年行われた衆議院議員総選挙（1月27日公示、2月8日投開票）の期間中、高市早苗首相の陣営が、野党の候補者を中傷する動画を作成してSNSに投稿していたことが「週刊文春」の取材で分かった。【画像】「カンペで炎上！無能で炎上！」高市陣営が投稿していた小泉進次郎氏への“中傷動画”高市首相©