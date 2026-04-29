政府主催の「昭和１００年記念式典」が昭和の日の２９日、日本武道館で開催され、ＴＭＮＥＴＷＯＲＫが１９８７年（昭和６２年）にリリースした「ＧｅｔＷｉｌｄ」などが演奏された。海上自衛隊東京音楽隊が演奏したのは「なごり雪」、坂本九の「上を向いて歩こう」、中島みゆきの「時代」、松田聖子の「赤いスイートピー」、美空ひばりの「川の流れのように」など。「ＧｅｔＷｉｌｄ」の演奏が始まると、場内から手拍子