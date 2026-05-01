4月29日、日本武道館で昭和100年記念式典が開催された。SNSでは、海上自衛隊東京音楽隊が演奏する音楽を聞いている高市早苗首相の姿が話題となり、「ほっこりする」といったコメントが多く寄せられている。 式典は、今年が昭和元年である1926年から100年となることを記念し、政府が主催。天皇皇后両陛下や高市首相、衆参両院の議長らが出席した。高市首相は、式辞で「今こそ激動の昭和を生き、先の大戦や幾多の災害を乗り越え、