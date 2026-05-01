ナフサ不足の打開策となるのか――。ホルムズ海峡の事実上の封鎖で、原油から精製されるナフサの不足が深刻な状況を迎えようとしている。元外務省主任分析官で作家の佐藤優氏はロシアから輸入ルートを提言。カギを握るのはロシアにパイプがある自民党・鈴木宗男参院議員だと説いた。ナフサ不足で食品トレーや包装フィルム、シンナー、工事用の塗料などが価格高騰し、品薄はおろか販売中止の商品も出るなど各方面に多大な影響が