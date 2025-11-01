あの現役選手も！「30代で最も多くのゴールを決めた選手」TOP5

サッカー選手が30代になるということは、まるで死の宣告のように見られる場合もある。年齢を重ねることによっての衰えは避けられず、中にはキャリアを終えざるを得なくなる者もいる。

ところが、選手の中には30代になっても変わらずに成長をし続ける者もおり、上達を止めない場合もある。

今回は『Planet Football』から「30代になってからのゴールが最も多い選手」のTOP5をご紹介する。

5位：ジョセフ・スミス

Just found this doing a search

That Bolton player is Joe Smith the Bolton captain.

The attached image is John Reid Smith. Bolton signed him 1922-28

Joseph Smith signed for Bolton 1908-1927 pic.twitter.com/e3UKkrZXrk

— Lost Football Heroes-WW1+BWFC history/researcher (@JefferzWilli) September 20, 2023

国籍：イングランド

30代以上で決めたゴール数：379点

1889年に生まれたジョセフ・スミス。サッカー界のあらゆる記録を網羅しているRSSSFの「Best Goalscorers All-Time」によれば、彼はプレーした公式戦903試合以上で617以上のゴールを決めており、当時の世界最高記録を持っていたというデータがある。

1908年にボルトン・ワンダラーズと契約した彼は同クラブのエースとして活躍し、最初の4シーズンで3回のチーム内得点王になった。

その後第1次世界大戦によって5年間プレーから離れることになり、サッカー選手であった兄フィリップが戦死するという悲劇も経験したが、ピッチに復帰してからも長く存在感を発揮した。30代になってからのゴール数は379であるという。

1929〜31年はダーウェンFCで選手兼監督を務め、42歳で現役引退。それからはレディングの監督を経てブラックプールで指揮官となり、68歳で勇退するまで23年にわたってチームを率いた。

4位：ヨーゼフ・ビカン

国籍：オーストリア、チェコスロバキア

30代以上で決めたゴール数：446点

上記のRSSSF「Best Goalscorers All-Time」によれば、624試合に出場して950以上のゴールを決めたとされている伝説の点取り屋。時代が時代なために記録には曖昧な部分があるものの、その存在は特にチェコにおいて英雄視されている。

1931年にラピド・ウィーンでプロサッカー選手としてデビューし、その後アドミラ・ウィーンを経てスラヴィア・プラハへと移籍し、1948年まで長く在籍した。

30代になってからも数多くのクラブでプレーし、国内リーグでなんと11〜12回もの得点王に輝いたという。長身で力強く、両足でプレーできる技術があり、かなりのスピードも備えていたと伝えられている。短距離走では当時のスプリンターに匹敵する記録を持っていたとか。

ちなみに親善試合を含めれば1813ゴールを決めているとも伝えられているほか、メディアでは生涯で5000ゴールを決めた誇張されたことも。『Radio Prague』によれば、それを記者から伝えられたビカンは「ペレの5倍もゴールを決めているなんて言って、誰が信じるんだ？」と答えたそうだ。

3位：ロマーリオ

国籍：ブラジル

30代以上で決めたゴール数：451点

ブラジル代表のレジェンドであるロマーリオ。この世代で最も優れたゴールスコアラーの一人として知られる彼は、30代になってからも卓越した攻撃センスで数多くのゴールを決めてきた。

ヴァスコ・ダ・ガマやPSVアイントホーフェン、バルセロナ、フラメンゴなどで素晴らしい活躍を見せたあと、30代になっても国内外の様々なクラブでエースとして君臨。ブラジル代表としても2000年まで招集され続けた。

小柄な体格であったが、ペナルティエリアの中では圧倒的なポジショニングセンスと抜け出しの技術、シュートに持ち込む巧みなテクニック、信じられないような一瞬の機敏さで、いとも簡単にネットを揺らした。

引退後は政治家として活動しており、現在はリオデジャネイロ州の上院議員。またアメリカRJというクラブの会長も務めている。

2位：クリスティアーノ・ロナウド

国籍：ポルトガル

30代以上で決めたゴール数：485点

今も現役を続けている生けるレジェンド、クリスティアーノ・ロナウド。サウジアラビアのアル・ナスルへと移籍してからも第一線で活躍し続けており、ポルトガル代表でも中心的存在だ。

RSSSFの「Best Goalscorers All-Time」によれば、これまでのキャリアで記録したゴールは956点に達しており、歴代で2位につけているという。

しかも1位のエルウィン・ヘルムヒェンとの差はすでに33まで近づいており、あと1〜2年でサッカーの歴史上最多得点者になることができる。

30代になってからのゴール数だけでも485に達しており、この記録は今後も更に伸びていくはずだ。

1位：ロニー・ルーク

7 December 1911: Ronnie Rooke born



Ronnie Rooke was a prolific striker during his two-and-a-half-year spell at Highbury and still holds Arsenal's post-war goalscoring record for an individual season.@Arsenal pic.twitter.com/Js7HUHmAQz

— The N5 History (@TheN5News) December 7, 2024

国籍：イングランド

30代以上で決めたゴール数：493点

1911年に生まれたイングランドの伝説的ストライカー、ロナルド・レズリー・“ロニー”ルーク。RSSSFの「Best Goalscorers All-Time」では、1030試合で934以上のゴール（推定）を決めたと記録されている。

しかも彼のなおさらすごいところは、そのゴールの半分以上が30代になってからのものであるという点だ。

第二次世界大戦中にはイギリス空軍の体育教官を務めながらサッカーを続け、フラムや各チームのゲスト選手としてプレー。34歳という年齢でアーセナルへと正式に移籍し、数多くのゴールをクラブにもたらした。

さらにその後クリスタル・パレスやベッドフォード・タウンなどで選手兼任監督を務め、指揮をとりながらゴールを量産。40代なかばまで現役を続けて引退した。その後はヒースロー空港と酒の醸造所で働き、73歳で肺がんのために死去している。

なお、近年の選手ではズラタン・イブラヒモヴィッチが8位（346ゴール）、ロベルト・レヴァンドフスキが10位（330ゴール）、リオネル・メッシが12位（321ゴール）となっている。レヴァンドフスキとメッシはまだ現役であるため、今後の数年で順位は大きく上がっていきそうだ。

※選出基準は、各選手の実績に基づきながら筆者またはメディアの主観的判断も含んでおります。