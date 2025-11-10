久保建英の日本代表招集、「日本は久保の足首に休みを与えない」とスペイン紙

今月で2025年の活動を終える日本代表。先日発表された招集メンバーには久保建英も名を連ねたが、そのことがスペインで話題になっている。久保は9月の…