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JO1とINIによる特別ユニット『JI BLUE』、サッカー日本代表の公式アンバサダーに就任！JFA「共闘して欲しい」
日本サッカー協会（JFA）は10日、SAMURAI BLUE（サッカー日本代表）「最高の景色を2026」オフィシャルアンバサダーに、スペシャルユニット『JI BLUE』…
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ドイツ代表が「adidas最後」のW杯ユニフォームを発表！2027年からはNIKEと契約
ドイツサッカー連盟（DFB）とキットサプライヤーのadidasは6日、2026年に北米3カ国で共同開催される「FIFAワールドカップ26」に向けたドイツ代表の新…
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5季連続『J2残留』のブラウブリッツ秋田、朝比奈伸強化部長が退任 「大きなやりがいと責任を感じる3年間でした」
J2のブラウブリッツ秋田は10日、強化部長の朝比奈伸氏が2025シーズンをもって退任すると発表した。2021年に初昇格して以降、決して多くない予算の中で…
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今季J3、19位の「Jリーグ残留」が確定！JFL優勝争いは“救世主”Honda FCとレイラック滋賀の一騎打ちに
Jリーグの直下、“J4”的な位置付けの全国リーグ「日本フットボールリーグ（JFL）」。週末には2025シーズンの第28節が各地で開催され、首位のHonda FC…
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吉田麻也、GLAYのTAKUROさんとの会食に感激！「グロリアスの使い方が最高」などと話題に
かつて日本代表のキャプテンを務めた吉田麻也。日本歴代3位となる通算126試合に出場した37歳のレジェンドは、現在MLSのLAギャラクシーでプレーしてい…
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22歳の日本代表MF佐野航大、NECが来夏に史上最高額で売却！？監督が注目発言
オランダ1部NECナイメーヘンで活躍する佐野航大。22歳の佐野は、岡山県出身で、鳥取県の米子北高校を経て、ファジアーノ岡山でプロになった。当時19歳…
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19歳小杉啓太の活躍でスウェーデンで日本人人気！？21歳末谷誓梧についてユールゴーデン監督が注目発言
スウェーデン1部のユールゴーデンに所属する小杉啓太は、Jリーグを経ずに、北欧でプロになった19歳の左サイドバックだ。湘南ベルマーレユースから2024…
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久保建英の日本代表招集、「日本は久保の足首に休みを与えない」とスペイン紙
今月で2025年の活動を終える日本代表。先日発表された招集メンバーには久保建英も名を連ねたが、そのことがスペインで話題になっている。久保は9月の…
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「今は自分自身と戦っている」スポルティング守田英正、心中を吐露…『意味深投稿』と現地紙
ポルトガルの名門スポルティングCPに所属する日本代表MF守田英正。流通経済大学を経て、川崎フロンターレでプロになると、2021年1月からポルトガルで…
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フェイエ渡辺剛、ゴールもチームは痛恨敗戦…「こんなことはあってはならない、言い訳できない」と相棒が嘆く
上田綺世と渡辺剛の日本代表コンビが所属するオランダの名門フェイエノールト。13ゴールと得点を量産中の上田が牽引するチームは、リーグ首位に立って…
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フライブルク鈴木唯人、日本人対決で無慈悲ゴール！「夢のようなシュートを突き刺した」と現地称賛
今夏、1000万ユーロ（17.7億円）ほどの移籍金でドイツ1部フライブルクに引き抜かれた鈴木唯人。先月25日に24歳になった日本代表MFは、9日に行われた藤…
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NEC佐野航大と塩貝健人がアベックゴール！日本代表選外の佐野は奮起「まだ自分は十分じゃない」
小川航基、佐野航大、塩貝健人ら3人の日本人選手が所属するオランダ1部NECナイメーヘン。9日に行われたエールディヴィジ第12節フローニンヘン戦に2-0…
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日本代表FW前田大然、セルティックで3点目ゴールも「ハットトリックを逃した」と現地紙は指摘
前田大然、旗手怜央、山田新、稲村隼翔の日本人4選手が所属するセルティック。スコットランドリーグ5連覇を目指す強豪だが、今シーズンは不調に陥って…
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日本代表とパルマに痛手！GK鈴木彩艶、左手中指と舟状骨骨折…手術の可能性も
日本代表の頼れる守護神に成長した鈴木彩艶。23歳の大器は、セリエAのパルマでも正GKとして活躍してきたが、このほどアクシデントに見舞われた。2-2の…
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日本代表初招集の20歳FW後藤啓介、STVVで4点目ゴール！「代表につながるゴールだと思います」
このほど、日本代表に初招集された20歳の後藤啓介。ベルギー1部シント＝トロイデン（STVV）でプレーする身長191cmの大型ストライカーだ。ジュビロ磐田…
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FC東京に敗れたFC町田ゼルビア…相馬勇紀は「悔しさも乗せて戦う」と天皇杯準決勝でのリベンジマッチに燃える
［J1第36節、FC町田ゼルビア 0-1 FC東京、11月9日、東京・国立競技場］町田は国立競技場で行われたFC東京とのホームゲームを0-1で落とした。リー…
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U-17日本代表、W杯GS首位突破！負けたポルトガル監督は判定に苦言 「日本は18回ほどファウルしたのにイエローカード0枚」
U-17日本代表は、カタールで開催されているU-17ワールドカップのグループステージを首位で突破した。モロッコに2-0、ニューカレドニアには0-0、そして…
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フランクフルト堂安律、日本人対決で圧巻ゴール！「日本人選手がこのプレーできるのはすごい」とチョン・テセ氏も脱帽
日本代表で背番号10を背負う堂安律。今夏、ドイツ1部のフランクフルトに2100万ユーロ（37.3億円）ほどの移籍金で引き抜かれた。27歳になったレフティ…
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JFL昇格をかけた「地域CL」、今年の4強が決定！“関東勢”と“九州勢”が独占…運命の決勝ラウンドは11月20日開幕
全国地域サッカーチャンピオンズリーグ2025（地域CL）は9日、1次ラウンドの最終節が各地で行われた。3日連続で試合を行う“3連戦”の最終日。注目の試…
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「彼のチームの試合は何度見ても退屈しない」リヴァプールのスロット監督、敵将グアルディオラを語る
リヴァプールのアルネ・スロット監督が“敵将”ジョゼップ・グアルディオラ監督を称賛した。今月9日（現地時間）に行われるプレミアリーグ第11節マン…