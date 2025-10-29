広島からドラフト4位指名された工藤泰己投手（22＝北海学園大）が28日、札幌市内の同校で白武佳久スカウト統括部長（65）、近藤芳久スカウト（60）から指名あいさつを受けた。最速159キロ右腕は、唯一無二の選手を目指して、平均球速160キロと1年目からのフル稼働を期した。

北の大地で、剛腕が強い決意を示した。最速159キロの速球を武器とする工藤は、唯一無二の選手を目指して、1年目からのフル回転を期した。

「指名をいただいた時からカープで頑張るという思いを持って、過ごしてきた。最高峰のプロ野球の舞台でやるからには、唯一無二の選手を目指して頑張っていきたい。2、3年かけて戦力になるというのは考えていない。1年目からフル稼働して活躍するという信念を持っている」

明確なビジョンを掲げ、早期の活躍を誓った。北海学園大では1年春からベンチ入り。入学時からウエートトレーニングに注力し、「体重は（入学時から）10キロ以上増えた。筋肉量が増えるにつれて、球速も比例して上がっていっている」と成長につなげてきた。今年3月の巨人3軍との交流試合では、自己最速を更新する158キロをマークし、翌4月には159キロまで伸びた。球速に注目を集まるが、工藤にとっての唯一無二の選手とは、その球速を指している。

「タイトルとかはそこまで関心はない。それよりも自分が目標とする平均球速160キロ以上で、変化球も一級品でどんな球でも抑えられるような投手になりたい」

野球を始めるきっかけとなったダルビッシュ（パドレス）のように、自身も次代に憧れられる存在を目指す。担当の近藤芳久スカウトは「直球の力強さがあり、故障歴もない。最初は先発とかはないと思うが、中継ぎで投げて、実績をつくって先発の候補に入ってもらいたい」と期待を寄せた。

球団の歴代最速はコルニエルが21年に記録した165キロ。NPBではロッテ時代の佐々木朗希が完全試合を達成した22年に平均160キロ台を記録した試合が何度かあったが、工藤が有言実行すれば前人未到となるのは間違いない。現在、直球の平均球速は154キロ。

「これから素晴らしい環境で野球ができる。そういった環境でできるのがベースになりますけど、もっと体や筋肉量、出力の部分でも大きくなると思う」

持ち前の力強い投球で、コイ党を驚かせてみせる。

◇工藤 泰己（くどう・たいき）2003年（平15）9月29日生まれ、札幌市出身の22歳。札幌常盤中では軟式クラブ「T・TBC」で捕手としてプレー。北海から投手となり、3年春夏に甲子園出場も登板なし。北海学園大では1年春からベンチ入り。最速159キロ。1メートル75、87キロ。右投げ右打ち。