「カージナルス３−２ドジャース」（２日、セントルイス）ドジャースの佐々木朗希投手が６回３失点で降板。先発投手に求められる６回以上、自責点３以下のクオリティースタートを今季初めて達成したが、打線の援護なく３敗目を喫した。三回、先頭のヘレーラにボールが先行した中で左翼線二塁打を浴びると、続くバールソンにもカウント２ボールからのフォーシームを捉えられて一塁線を破られる適時二塁打を浴びた。続くウォ