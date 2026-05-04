左肩の疲労のため開幕を負傷者リスト（ＩＬ）入りして迎えたドジャースのＢ・スネル投手（３３）が来週中にもメジャー復帰すると３日（日本時間４日）、球団公式サイトが伝えた。スネルはこの日、傘下３Ａオクラホマシティーでリハビリ登板。敵地・ラウンドロック戦に先発し、４回５５球を投げて２安打２失点４奪三振だった。１Ａでの２試合を含め、これで３度の登板をこなしたが、同サイトは「あと１つだけクリアするべき課題