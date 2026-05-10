◆米大リーグドジャースブレーブス（９日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャースのロバーツ監督が９日（日本時間１０日）、本拠地・ブレーブス戦の試合前に取材に応じ、１１日（日本時間１２日）からの本拠地・ジャイアンツ４連戦は、佐々木朗希山本由伸大谷翔平の順に登板することを明言した。佐々木は登板２日前のブルペン投球練習を行い、計３３球を投げ込んでいた。佐々木は前回２日（