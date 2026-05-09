マイナーに降格させるべき、いや、3Aに行くのはシーハン（26）の方だろうと、その去就をめぐって米メディアもかまびすしいのがドジャースの佐々木朗希（24）。【もっと読む】“幼稚さ”露呈した佐々木朗希「報奨金事件」今月下旬には左肩のコンディション不良で負傷者リスト入りしているスネル（33）が復帰。現状の先発6人のうちだれか1人がローテーションから外れることになる。その1人は佐々木かシーハンになるともっぱらな