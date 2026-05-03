5登板で防御率6.35…前回登板の最速は98.5マイル（約158.5キロ）ドジャース・佐々木朗希投手は今季5試合に登板して1勝2敗、防御率6.35と安定感を欠いている。22回2/3を投げて、13四球、28被安打、7被本塁打という厳しい内容だが、先発ローテーションを外れることなく5月を迎えた。地元メディアからは、逸材の体に“異変”が起きている可能性を指摘されている。地元メディア「ドジャース・ネーション」のダグ・マッケイン記者が