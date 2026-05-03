チームは4連敗、大谷も2試合連続ノーヒットとなっている(C)Getty Imagesドジャースは敵地で行われたカージナルス戦に2−3と敗れ、今季最長の4連敗、打線がふるわなかった。今季6度目の先発登板となった佐々木朗希は3回にジョーダン・ウォーカーに被弾したものの、その後は持ち直し、6回3失点と今季始めてとなるQS（6回3失点以内）をマークした。【動画】思わず頭を抱えた…佐々木がウォーカーに被弾したシーン一方、深刻なの