ロサンゼルス・ドジャースは4月29日、公式Xを更新。「ウィメンズ・ナイト」として開催される一戦で、選手の妻らが選曲した登場曲を紹介した。 【画像】大谷翔平の妻・真美子さん、ドジャース夫人会で輝く笑顔ファンも注目「ほんまに子供産んだんすか？」「なんなら1番美しい」 この日の本拠地でのマリーンズ戦は「ウィメンズ・ナイト」として開催。ドジャース公式は、選手の妻や恋人がこの日の