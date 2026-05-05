◆米大リーグアストロズドジャース（４日、米テキサス州ヒューストン＝ダイキンパーク）右肩疲労のため負傷者リスト（ＩＬ）入りしているアストロズ今井達也投手（２７）が４日（日本時間５日）、ドジャース戦が行われる本拠地のグラウンドに姿を見せた。今井はユニホーム姿でキャッチボールをして調整。キャッチボール中には大谷翔平投手（３１）がフリー打撃を行い、笑顔も見せた。さらにその後は佐々木朗希投手（２４