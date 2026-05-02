ロサンゼルス・ドジャースは4月28日、公式Instagramを更新。日本文化や伝統をリスペクトするイベント「ジャパニーズ・ヘリテージ・ナイト」を開催したことを報告した。 【画像】「謹んでお詫び申し上げます」大谷翔平、14年前の評価に雑誌編集部が“異例の謝罪”まさかの事態に「AIでも想像出来なかった」と驚きの声 4月28日に行われたドジャース対マイアミ・マーリンズの一戦では「ジャ