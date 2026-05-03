◇ナ・リーグドジャース―カージナルス（2026年5月2日セントルイス）ドジャース・佐々木朗希投手（24）が2日（日本時間3日）、敵地でのカージナルス戦に先発。3回に相手の長打攻勢で3点を先行された。初回、2回と得点圏に走者を背負いながらも無失点で切り抜けたが、3回に落とし穴が待っていた。先頭のヘレラに三塁線を破る二塁打を許すと、次打者・バールソンには一塁線を破られる先制二塁打を浴びた。さらに無死二塁か