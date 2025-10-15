【お手柄】 特殊詐欺の被害を防いだのはネパールからの留学生 コンビニのアルバイト従業員に警察が感謝状 2人は日本語に不安も連携プレー《新潟》
特殊詐欺の被害を未然に防いだとしてコンビニの従業員2人などに警察が感謝状を贈りました。2人はネパール国籍の専門学校生。
日本語を話すのが流ちょうではない2人が詐欺を防げたわけとは。
◆2人はネパール国籍
感謝状が贈られたのは新潟市中央区にあるコンビニのアルバイト、いずれもネパール国籍のアレ・マガル・イシャラさんとカトリ・カルナ・バハドウールさんです。
「絶対に30万円の電子マネーは必要」と言われて応対したアレさんは不審に思い、一緒に勤務していたカルナさんに相談。
カルナさんからの電話を受けた店長が通報し駆け付けた警察官が男性を説得しました。
◆なぜ被害を未然に防ぐことができた？
警察によりますと、男性は、通信会社を名乗る電話を受け、携帯電話の未納金を支払わないと裁判になると言われ、プリペイドカードを購入しようとしたということです。
男性が来店してからわずか15分ほどの出来事。被害を未然に防ぐことができたそのわけとは。
【カルナさん】
「オーナーさんから、5万以上、電子マネーカードとかお客さんに出すのはダメと言われていたから」
アレさんは来日4年、カルナさんは3年半。市内の専門学校に通う2人ですが、日本語を流暢に話すにはまだ不安があるといいます。それでも……
◆「ルールを守って連携プレー」
【ファミリーマート新潟八千代2丁目店 佐藤有樹店長】
「日本語が完璧でない中で、しっかりとルールを守って止めてもらえて、チームワークの面でも良かったなと思っています」
店のルールに忠実に従った2人の連携プレー。警察は勇気ある行動に感謝していました。