3日放送予定のABCテレビ・テレビ朝日系「新婚さんいらっしゃい！」（日曜、後0・55)は、福岡県嘉麻市に暮らす54歳の夫と、北九州市に暮らす43歳の妻が登場。ともに子どもを育ててきたシングル同士で再婚ながら、現在は“別居婚”を選択している。 【写真】「抱き締めた～い！」ポーズをする妻 夫が6年前に移住したのは、福岡県の中央に位置する人口約3万人の嘉麻市。築40年の家に惚れ込んだ理由は、なんと裏手に