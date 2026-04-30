警察が28日に注意を呼びかけた事案が話題となっています。 警察によりますと、今年の3月ごろから、山形県村山地方の商業施設の駐車場などで、車に乗っていた人が、見知らぬ女から突然「車が故障したので乗せてほしい」などと声を掛けられ、車に乗り込まれる事案が発生しているということです。 これは怖い・・・警察が不審者情報として発表している女の特徴は次の通りです。 【女の特徴】年齢：40から50歳代くらい身長：160セン