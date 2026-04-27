2024年、アメリカカリフォルニア州で起きた“クマ”が高級車を荒らした事案。ドアを開け、車内で激しく動き回る様子が確認されています。ドアや座席には鋭い爪のあとがくっきりと残されていました。車の持ち主たちは保険会社に約2200万円を請求。しかし、想定外の事実が隠されていました。クマの爪は5本ですが、車内に残された痕をよく見ると6本あります。着ぐるみを着た人間による、保険金を狙った“自作自演”の犯行だったので