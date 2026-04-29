ウソの投資話をもちかけ、愛知県春日井市の女性から現金800万円をだまし取ったとして、40歳の男が逮捕されました。警察によりますと、逮捕されたのは東京都港区の無職・木村一樹容疑者(40)です。木村容疑者は去年10月、他の者と共謀して、既に詐欺被害に遭っていた春日井市の女性(65)からさらに現金をだまし取ろうとウソの投資話をもちかけ、現金800万円をだまし取った疑いが持たれています。警察は、中国国内を詐欺拠点と