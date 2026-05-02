俳優の木村文乃（38）が1日、自身のYouTubeチャンネルを更新。青森県鶴田町にある母の実家が、知らないうちに旅館として運営されていたことを明かし、友人たちと訪れた様子を公開した。【動画】旅館になった“母の実家”を訪れた木村文乃動画の冒頭、木村は「緊急事態です。YouTubeを撮りながらこんなことを言う日が来るとは思わなかった」と神妙な面持ちで切り出し、「おじいちゃん、おばあちゃんの家が、突然旅館になってい