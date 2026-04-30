この4月から自転車にも「交通反則通告制度」が適用されたため、違反すると反則金の支払いが必要になる可能性がある。自動車運転免許研究所所長の長信一さんは「自転車交通違反で検挙されることがないよう、よくある違反事例、違反をしないための鉄則を知っておいてほしい」という――。写真＝iStock.com／shapecharge※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／shapecharge■厳罰化が進む自転車交通ルール今年3月、都内のある場所