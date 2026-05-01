5月1日、名古屋市中区の「名古屋たちばな高等学校」では、通学で自転車を使う生徒も多いということで、警察官が昼休みに自転車ルールを守るよう呼びかけました。 【写真を見る】自転車青切符 愛知の違反は250件超 相次ぐ“便乗詐欺”も… ｢現場で反則金を受け取ることはない｣ 高校で警察官がルール呼びかけ 「自転車も軽車両という車両の一つです。交通ルールを守り、安全な利用を心がけましょう」 また、学