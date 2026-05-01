AI産業の「存在基盤」が揺らぐ裁判次世代AI産業の覇権を巡って、激しく競い合うイーロン・マスクとサム・アルトマンの両氏。彼らの法廷闘争（裁判）が今週、アメリカの北部カリフォルニア連邦地裁で始まった。今回の訴訟はイーロン・マスク氏個人に加え、同氏がCEOを務めるxAIなどが共同原告となっている。一方、共同被告はOpenAI、同社のサム・アルトマンCEO、グレッグ・ブロックマン社長、（OpenAIと資本・業務提携する）マイク