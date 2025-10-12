¡Ö³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¤Ï²ÐÌô¸Ë¤«¡×¥Õ¥¡¥ó¤âÀïØË¡Äµ¯ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿2¿Í¤ËÎ©¤ÆÂ³¤±¤ËÉÔ¾Í»ö¡¡¹ËöÎÃ»Ò¤ËÂ³¤¤¤Æº£ÅÙ¤ÏÊÆÁÒÎÃ»Ò¤ËÌôÊª¤Ç²ÈÂðÁÜº÷ÊóÆ»
¡¡10·î11Æü¡¢¡ØÊ¸½Õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ù¤¬Êó¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢½÷Í¥¡¦ÊÆÁÒÎÃ»Ò¤¬ËãÌô¼èÄùË¡°ãÈ¿ÍÆµ¿¤Ç¸üÏ«¾Ê´ØÅì¿®±Û¸üÀ¸¶ÉËãÌô¼èÄùÉô¤ÎÁÜºº¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¾×·âÅª¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÊóÆ»¤ò¼õ¤±¡¢SNS¤Ç¤ÏÆ±¤¸¡ÈÎÃ»Ò¡É¤ÎÌ¾¤ò»ý¤Ä¹ËöÎÃ»Ò¤È¤Î¡È¶¦ÄÌÅÀ¡É¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡·ÝÇ½µ¼Ô¤¬¸ì¤ë¡£
¡ÖÊóÆ»¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢8·î20Æü¤ËÊÆÁÒ¤µ¤ó¤Î¼«Âð¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë²ÈÂðÁÜº÷¤¬Æþ¤ê¡¢¤½¤Î2Æü¸å¡¢Èà½÷¤Ï¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ØÅÏ¹Ò¡£¥í¥ó¥É¥ó¤Ê¤É¤òÌó2½µ´Ö¼þÍ·¤·¤¿¤Î¤Áµ¢¹ñ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢µ¢¹ñ¸å¤ÏÊ£¿ô¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÁê¼¡¤¤¤Ç¥¥ã¥ó¥»¥ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Instagram¤â8·î19Æü¤òºÇ¸å¤Ë¹¹¿·¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¡È°ÛÊÑ¡É¤¬¤µ¤µ¤ä¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡2019Ç¯¤Ë¡ÖÇ¾ÀÔ¿ñ±Õ¸º¾¯¾É¡×¡¢2022Ç¯¤Ë¤Ï¡ÖµÞÀ¹øÄË¾ÉµÚ¤ÓÀçÄ²´ØÀá¾ã³²¤Ë¤è¤ë±¿Æ°µ¡Ç½¾ã³²¡×¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤¿ÊÆÁÒ¡£¤½¤Î¸å¤Ï¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤Æ²÷Éü·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¡¢2024Ç¯6·îÊüÁ÷¤Î¡Ø¤¢¤µ¥¤¥Á¡Ù¡ÊNHK¡Ë¤Ç¤Ï¡Ö5·î¤¯¤é¤¤¤«¤éµÞ¤Ë¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¤â¤¦1¿Í¤Î¡ÈÎÃ»Ò¡É¤â¥È¥é¥Ö¥ëÂ³¤¤À¡£
¡Ö2023Ç¯¡¢¹Ëö¤µ¤ó¤Ï¿Íµ¤¥·¥§¥Õ¡¦Ä»±©¼þºî»á¤È¤Î¥À¥Ö¥ëÉÔÎÑ¤¬È¯³Ð¡£ÁÐÊý¤È¤âÎ¥º§¤·¤¿¤Î¤Á¡¢Èà½÷¤ÏºòÇ¯¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤òÂà½ê¤·¤ÆÆÈÎ©¡£ËÜ³ÊÅª¤Ë·ÝÇ½³èÆ°¤òºÆ³«¤µ¤»¤¿ÌðÀè¤Îº£Ç¯4·î¡¢¼«Æ°¼Ö»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¡¢ÈÂÁ÷Àè¤ÎÉÂ±¡¤Ç´Ç¸î»Õ¤ËË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿¤È¤·¤Æ¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸¡ºº¤ÇÌôÊªÈ¿±þ¤Ï½Ð¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢5·î¤Ë¤ÏÁÐ¶ËÀ´¶¾ð¾ã³²¤ª¤è¤Ó¹Ã¾õÁ£µ¡Ç½Ð¶¿Ê¾É¤ò¸øÉ½¤·¡¢·ÝÇ½³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡10·î4ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¸åÌëº×¡Ç25½©¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤Î¸òÄÌ»ö¸Î¤ò¥¯¥¤¥º¤ÎÂêºà¤È¤·¤Æ°·¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¡¢¹ËöÂ¦¤¬¹³µÄ¡£·ë²Ì¡¢TBS¤Ï¼Õºá¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÒÆñ¤¬Â³¤¯2¿Í¤ËÂÐ¤·¡¢X¾å¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ó¤ÊÀ¼¤¬¡£
¡ÔÁ´¤¯ÎÃ»Ò¤Ã¤ÆÌ¾Á°¤Ï¤ªÁû¤¬¤»¤ÊÅÛ¤¬Â¿¤¤¤Ê¡ª¡Õ
¡Ô³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¤Ï²ÐÌô¸Ë¤«¡Õ
¡¡Èà½÷¤¿¤Á¤Ë¤Ï¡È³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¡É¤Î¹¹ðÅã¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ö2020Ç¯¤ËÊÆÁÒ¤µ¤ó¤¬ºÇ½é¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¡¢Íâ2021Ç¯6·î¤Ë¤Ï¹Ëö¤µ¤ó¤¬º£ÅÄÈþºù¤µ¤ó¡¢¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤È¤È¤â¤ËÃç´ÖÆþ¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·º£²ó¤Î·ï¤ò¼õ¤±¡¢½Ð±é¼Ô¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¥È¥é¥Ö¥ë¤òµ¯¤³¤·¤¿¤³¤È¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë·Á¤Ç¤¹¡£¤â¤Ã¤È¤â¡¢³ÚÅ·¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï´°Á´¤ËÁÛÄê³°¤ÎÅ¸³«¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡ØWEB½÷À¼«¿È¡Ù¤Ï¡¢ÊÆÁÒ¤Ë´Ø¤¹¤ë¿·¤¿¤ÊÆ°¤¤òÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÊÆÁÒ¤µ¤ó¤Î»öÌ³½ê¤¬¡Ø³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¡Ù¤È¤Î¹¹ð°Æ·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÈÅöÌÌ¤Î´Ö¤Ï»Å»ö¤ò¹µ¤¨¤¿¤¤¡É¤ÈÍ×ÀÁ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£2020Ç¯¤Ë¥ª¥¹¥«¡¼¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤òÂà¼Ò¤·¤¿Èà½÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ÎCM¤ÏÆÈÎ©¸å½é¤ÎÂç·¿»Å»ö¤Ç¤·¤¿¡£¼«¤é¹ßÈÄ¤¹¤ëÆ°¤¤ò¸«¤»¤¿¤³¤È¤Ë¡¢»öÂÖ¤Î¿¼¹ï¤µ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡×
¡¡¾ðÊó¤ÏºøÁî¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¶»Ãæ¤ÏÊ£»¨¤À¡£