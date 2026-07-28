楽天モバイル
『楽天モバイル』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月8日
2026年8月7日
2026年8月3日
-
楽天モバイルがiPhone 16を最大4万円引きで提供するキャンペーンを開始
MNPなら4万円引きの10万1700円、新規等は4万ポイント還元の2種類がある
ケータイ Watch
-
ソフトバンク前田悠伍が開幕9連勝、60年ぶり快挙も反省の言葉
高卒3年目以内での連勝記録は1966年の堀内恒夫以来60年ぶりの快挙
スポーツ報知
2026年8月2日
-
小久保監督が柳田の打球エラー判定に強く異議を唱える
スポーツ報知
-
ソフトバンク前田悠伍が開幕9連勝、高卒3年目以内では60年ぶりの快挙
高卒3年目以内では1966年の堀内恒夫以来60年ぶりの快挙とされる
スポーツ報知
-
楽天モバイルの主要3キャンペーンに新条件、申し込み前の確認が必須に
iPhoneのWeb予約購入で2万円割引が対象外になるなど3つの変更が生じた
livedoor ECHOES
-
主婦投資家2人が実践、食費から交通費まで浮く優待株14選
週刊女性PRIME
2026年7月31日
2026年7月30日
-
楽天モバイルが熊本地震による通信障害から復旧、7月30日夜に完了
八代市などで音声通話やデータ通信が不通となり、7月30日19時30分頃に復旧
ケータイ Watch
-
楽天ドライブで不審通知の緊急調査 支払い要求に「反応しないで」
支払い失敗やハッキングを装った偽のプッシュ通知が送信されているという
ケータイ Watch