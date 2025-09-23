キンメル氏のトーク番組が放送再開、トランプ政権が問題視…ハリウッドスターら４００人超が支持表明
【ロサンゼルス＝後藤香代】米ＡＢＣテレビを所有するウォルト・ディズニーは２２日、トランプ米政権から司会者のジミー・キンメル氏の発言を問題視され、放送休止となったトーク番組「ジミー・キンメル・ライブ」について、２３日から放送を再開すると発表した。
ディズニーは２２日の声明で、「わが国が感情的な局面にある中、緊迫した状況をあおることを避けるため、番組制作の一時休止を決定した。ここ数日、ジミーと慎重な話し合いを重ねた結果、番組を再開する決定に至った」と明らかにした。
キンメル氏は１５日放送の同番組で、保守活動家チャーリー・カーク氏の射殺事件に絡み、トランプ大統領の支持者をやゆするような発言をした。放送休止は１７日、米連邦通信委員会（ＦＣＣ）の委員長が、ＡＢＣの放送免許を取り消す可能性に言及した直後に決まった。
民主党からは、トランプ政権の圧力は「言論の自由」を保障する憲法に違反しているとの批判が噴出し、共和党の一部からも疑問の声が上がっていた。放送再開の発表直前には、メリル・ストリープさん、ロバート・デ・ニーロさん、トム・ハンクスさんらハリウッドで活躍する４００人以上が、連名の書簡でキンメル氏への支持を表明した。